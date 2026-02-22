Asha Sharma | la nuova CEO di Microsoft Gaming svela il proprio profilo Xbox ma alcuni fan sono sospettosi

Asha Sharma ha assunto il ruolo di CEO di Microsoft Gaming dopo il ritiro di Phil Spencer, suscitando sospetti tra alcuni fan. La sua nomina si è resa necessaria a causa delle recenti modifiche nella leadership, che hanno lasciato il settore senza una guida stabile. Sharma si presenta come una professionista con esperienza nel settore tech, ma alcuni appassionati rimangono scettici sulla sua capacità di guidare la divisione. La sua prima decisione riguarda l’innovazione della piattaforma Xbox.

Dopo il ritiro di Phil Spencer e l’uscita di Sarah Bond, la guida di Microsoft Gaming è passata ad Asha Sharma, figura finora poco nota al pubblico Xbox. A poche ore dalla nomina, la nuova CEO ha deciso di rendere visibile il proprio profilo Xbox, mostrando alla community quali titoli abbia giocato e quali Obiettivi abbia sbloccato. Una mossa che voleva probabilmente avvicinarla ai fan, ma che ha generato reazioni contrastanti. Alcuni utenti hanno accolto positivamente la trasparenza; altri hanno sollevato dubbi sulla genuinità dell’account. Entrando nei dettagli, il profilo Xbox di Sharma supera i 10. 🔗 Leggi su Game-experience.it

La nuova CEO di Xbox, Asha Sharma, svela le tre priorità di Microsoft GamingAsha Sharma assume la guida di Microsoft Gaming dopo aver accettato la sfida di rafforzare la presenza del settore nel mercato.

Phil Spencer lascia Microsoft: finisce un’era per Xbox, Asha Sharma nuova CEO di Microsoft GamingPhil Spencer ha deciso di lasciare Microsoft dopo quasi 40 anni, segnando un passaggio importante per Xbox.

