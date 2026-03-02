Durante un evento internazionale dedicato alla tecnologia, viene presentato il Qualcomm X105 5G Modem-RF, un dispositivo progettato per garantire la connessione mobile in ambienti come ascensori e parcheggi. Il modem è stato sviluppato per offrire una copertura stabile e affidabile in spazi dove la ricezione è spesso problematica. La sua introduzione segna un passo avanti nelle soluzioni di connettività per aree con segnali difficili.

In occasione di eventi internazionali dedicati alla tecnologia, emerge un nuovo elemento chiave per la connettività mobile: il Qualcomm X105 5G Modem-RF. L’aggiornamento proposto punta a potenziare le comunicazioni non solo tramite reti cellulari tradizionali, ma anche attraverso canali alternativi e intelligenti. L’analisi seguente sintetizza le caratteristiche principali, le novità tecnologiche e le potenziali ricadute sui dispositivi di futura generazione, offrendo una visione chiara delle opportunità offerte da questa soluzione. qualcomm x105 5g modem-rf: caratteristiche principali. connettività 5g avanzata e nr-ntn. Il nuovo modem integra il supporto per 5G over satellite tramite la novità NR-NTN, offrendo una possibilità di collegamento anche quando le reti convenzionali non sono disponibili. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - X105 modem di qualcomm garantisce la connessione in ascensori e parcheggi

Snapdragon x105 il modem che alimenta galaxy s27 e oneplus 16il modem Snapdragon X105 è stato annunciato da qualcomm come evoluzione rispetto al modello precedente, introducendo nuove funzionalità e prestazioni...

Qualcomm wifi 8 chips risolvono davvero i problemi della tua connessionenel contesto del mwc 2026, Qualcomm ha presentato una gamma completa di soluzioni di connettività pronte per l’IA, pensate per accelerare...

Tutto quello che riguarda X105 modem.

Temi più discussi: Qualcomm lancia al MWC 2026 il Wi-Fi 8 e il modem X105 5G con IA agentica integrata; Qualcomm al MWC 2026: l'AI è ovunque, dagli smartwatch alle reti 6G; Qualcomm dà il benvenuto all'era dell'AI On?Device: cosa ci riserva il futuro.

Qualcomm al MWC 2026: l'AI è ovunque, dagli smartwatch alle reti 6GSnapdragon Wear Elite, X105 5G, 6G e molto altro: tutti gli annunci Qualcomm al MWC 2026 tra AI, wearable e reti. tomshw.it

Qualcomm dà il benvenuto all'era dell'AI On?Device: ecco le novitàL'impegno di Qualcomm non si ferma all'oggi. L'azienda ha annunciato una coalizione strategica con i leader del settore per accelerare la traiettoria verso il 6G, che sarà un sistema nativo per l'AI. smartworld.it