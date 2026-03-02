Snapdragon x105 il modem che alimenta galaxy s27 e oneplus 16

Qualcomm ha annunciato il modem Snapdragon X105, che sarà integrato nei prossimi modelli di smartphone come il Galaxy S27 e il OnePlus 16. Si tratta di una versione evoluta rispetto al precedente, con miglioramenti nelle funzionalità e nelle prestazioni per la connettività mobile. Il nuovo modem punta a offrire velocità e affidabilità superiori nelle reti di ultima generazione.

il modem Snapdragon X105 è stato annunciato da qualcomm come evoluzione rispetto al modello precedente, introducendo nuove funzionalità e prestazioni avanzate per la connettività mobile. l'approccio mette in evidenza capacità energetiche migliorate, supporto esteso per reti non terrestri e strumenti dedicati agli sviluppatori. questo testo sintetizza le caratteristiche principali, i casi d'uso potenziali e le considerazioni di lancio, rimanendo fedele alle informazioni ufficiali. il snapdragon x105 viene presentato come primo modem compatibile con Release 19, offrendo una gamma di aggiornamenti notevoli rispetto al modello X85. tali novità includono capacità di connettività avanzate e una gestione energetica migliorata, pensate per dispositivi di fascia alta e per scenari di utilizzo intensivo.