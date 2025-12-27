WWE | Trick Williams si dichiara free agent e avverte Cody Rhodes

Nell’episodio di SmackDown del 26 dicembre, Trick Williams ha annunciato ufficialmente di essere free agent, con RAW e SmackDown entrambi in corsa per metterlo sotto contratto. Nel backstage, Trick ha incontrato il General Manager di SmackDown, Nick Aldis, chiarendo subito che RAW gli ha presentato un’offerta economicamente molto importante. Williams si è rivolto ad Aldis per capire se il brand blu fosse disposto a pareggiare l’offerta e fare una mossa concreta per assicurarsi la sua firma. Una nuova minaccia per Cody Rhodes. La conversazione è stata però interrotta dall’arrivo di Cody Rhodes, che si è avvicinato ad Aldis per discutere della situazione sempre più tesa con Drew McIntyre. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

