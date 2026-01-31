WWE | Bron Breakker stende Cody Rhodes e Sami Zayn nel finale di SmackDown

La serata di ieri a Riyadh si è conclusa con un finale movimentato. Bron Breakker ha messo a segno una doppia spear, sconfiggendo Cody Rhodes e Sami Zayn nel main event di SmackDown. Drew McIntyre, che aveva causato la squalifica, ha lasciato il pubblico senza parole.

Il main event di SmackDown da Riyadh è terminato in un finale convulso, con Drew McIntyre che ha causato la squalifica e Bron Breakker che ha chiuso la serata stendendo sia Cody Rhodes che Sami Zayn con una doppia spear The Vision contro i protagonisti della Royal Rumble. L’otto contro otto tra la Vision ( Bron Breakker, Bronson Reed, Logan Paul e Austin Theory ) e il quartetto formato da Cody Rhodes, Randy Orton, Jey Uso e Sami Zayn era stato ufficializzato nel segmento di apertura da Nick Aldis, dopo che Paul Heyman e i suoi uomini avevano interrotto il promo dei quattro babyface. Prima ancora che il match iniziasse, la Vision ha attaccato gli avversari approfittando della superiorità numerica, ma l’arrivo di Cody Rhodes ha ristabilito l’equilibrio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Secondo quanto suggerito da Eric Bischoff, nel 2026 potrebbe verificarsi un cambio di ruolo per Cody Rhodes, che si trasformerebbe da protagonista positivo a antagonista nella WWE.

