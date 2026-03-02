Wow c’è un missile in cielo il video surreale dall’aereo

A bordo di un aereo di linea, alcuni passeggeri hanno osservato un oggetto che sembrava un missile balistico attraversare il cielo. Il video dell’avvistamento mostra le reazioni di chi si trovava a bordo mentre il corpo estraneo si muoveva in modo rapido e deciso sopra le nuvole. L’evento ha suscitato sorpresa tra i presenti e ha attirato l’attenzione sui social.

(Adnkronos) – "Wow!". Passeggeri a bordo di un aereo di linea avvistano quello che a tutti gli effetti sembra un missile balistico. Dal finestrino, come mostra il video che rimbalza sui social, si vede il missile in traiettoria verticale tra le nuvole. I passeggeri che assistono alla scena non sembra granché preoccupati, nonostante la distanza. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Il video falso sulla morte di due piloti russi catapultati dall’aereo dentro un hangarCircola un video che mostrerebbe la morte di due piloti russi dopo l’autocatapultamento all’interno di un hangar. La frana di Niscemi vista dall'alto, il sopralluogo aereo dei vigili del fuoco – Il video«Gravi timori dopo l’inchiesta di Report», la denuncia dell’Anm: «Sulla sicurezza informatica serve chiarire il ruolo di Palazzo Chigi» L’addio di...