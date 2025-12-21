Il video falso sulla morte di due piloti russi catapultati dall’aereo dentro un hangar

Circola un video che mostrerebbe la morte di due piloti russi dopo l’autocatapultamento all’interno di un hangar. La scena, presentata come reale e datata 8 dicembre, risulta essere un contenuto generato con Intelligenza Artificiale, riconoscibile da diversi elementi tipici di questo tipo di produzioni. Per chi ha fretta. Un pilota compare dal nulla e torna al suo posto dopo l’espulsione.. Nel filmato completo, uno dei piloti si rialza come se nulla fosse accaduto.. Nel filmato completo, la lingua parlata non è quella russa.. Analisi. Il video viene accompagnato dalla seguente didascalia: Il video della morte dei due piloti russi autocatapultatisi nel bunker lo scorso 8 dicembre. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Mosca: Kiev voleva dirottare Mig per un falso attacco alla Nato. Fsb: "Pronti 3 milioni di dollari per reclutare piloti russi"

