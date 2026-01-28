La frana di Niscemi vista dall' alto il sopralluogo aereo dei vigili del fuoco – Il video

I vigili del fuoco hanno sorvolato la zona di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per valutare l’entità della frana causata dal maltempo. Le immagini mostrano un fronte di terra sconvolto, con terreni scossi e alberi abbattuti. La situazione preoccupa le autorità, che stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e valutare eventuali interventi. La piena intensità della perturbazione ha lasciato dietro di sé danni evidenti e molta preoccupazione tra i residenti.

La frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, è stata oggetto di un sopralluogo aereo da parte dei vigili del fuoco.

NISCEMI vista dall'alto, il sopralluogo aereo dei vigili del fuoco SULLA FRANA IN SICILIA

Argomenti discussi: Frana Niscemi: l’intervento del Servizio Nazionale; Sicilia, dopo il ciclone Harry la frana di Niscemi; Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause; Perché la collina di Niscemi si muove: la spiegazione scientifica della frana.

A Niscemi la frana fa paura, sopralluogo di Meloni: Non si ripeterà il 1997, saremo velociInchiesta per disastro colposo, contro ignoti La procura della Repubblica di Gela ha aperto un procedimento penale per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana a seguito dei gravi eventi fra ... msn.com

Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le causeLeggi su Sky TG24 l'articolo Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause ... tg24.sky.it

Ciclone Harry e Niscemi, la premier Meloni sorvola le zone colpite La notizia: https://qds.it/maltempo-sicilia-premier-meloni-sorvola-elicottero-zone-colpite-comune-niscemi-frana/ facebook

#Maltempo, il dramma di #Niscemi, si allarga la frana. Il racconto tra gli sfollati, sono 1.500 x.com