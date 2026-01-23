L’Italia si prepara per il World Baseball Classic 2026, che si terrà dal 5 al 17 marzo, rafforzando il proprio roster. Tra le novità, l’arrivo di Aaron Nola, rinomato pitcher MLB, che rappresenta un importante potenziamento per il team azzurro. Questa scelta mira a migliorare le possibilità di successo della nazionale italiana nella competizione internazionale.

L’Italia si rinforza sensibilmente in vista del World Baseball Classic 2026, in programma dal 5 al 17 marzo. Aaron Nola entrerà infatti a fare parte del roster della nostra Nazionale, come ha rivelato Ty Daubert di Phillies Nations: il quotato lanciatore ha deciso di rappresentare il Bel Paese e non gli USA, per cui giocheranno tre suoi compagni di squadra ai Philadelphia Phillies, ovvero Kyle Schwarber, Brad Keller e Bryce Harper. Daubert ha riferito che Rob Thomson, manager dei Phillies, ha dichiarato che Aaron Nole indosserà la giubba azzurra in occasione di un discorso tenuto al PSWA Banquet. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - World Baseball Classic 2026: l’Italia rinforza il bullpen con l’asso MLB Aaron Nola!

