A pochi giorni dall’inizio del World Baseball Classic 2026, l’Italia si trova a dover fare a meno di Alberto Mineo, che ha deciso di rinunciare alla partecipazione. Il suo ruolo sarà coperto da un sostituto ancora da definire. La squadra è pronta ad affrontare il primo incontro nel Girone B, in programma sabato 7 marzo contro il Brasile.

A pochi giorni dall’esordio nel World Baseball Classic 2026 non arrivano buone notizie per l’Italia, che esordirà nel Girone B sabato 7 marzo contro il Brasile. Come ufficializzato dalla FIBS infatti, Alberto Mineo non potrà fare parte del roster azzurro a causa di un problema fisico. Il capitano della squadra, ruolo ricevitore, è stato vittima di un risentimento muscolare durante l’Early Camp in Florida in questi giorni, che l’ha messo fuorigioco. Al suo posto, nella lista degli elementi a disposizione del manager Francisco Cervelli e del suo staff, entra il catcher J.J. D’Orazio. Classe 2001, il giocatore ha già avuto esperienze con l’Italia facendo parte della rosa che ha disputato gli Europei 2023 in Repubblica Ceca. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Wordl Baseball Classic 2026: Alberto Mineo dà forfait, definito il sostituto

Baseball, Alberto Mineo: "World Baseball Classic, responsabilità e onore. Contro gli USA? Un sogno giocare con Aldegheri"

L'Italia cambia un giocatore per il World Baseball Classic: rinuncia a un pitcher, individuato il sostituto

