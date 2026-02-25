L’Italia cambia un giocatore per il World Baseball Classic | rinuncia a un pitcher individuato il sostituto

Sostituzione nella rosa dell’Italia che affronterà il World Baseball Classic, prestigioso torneo internazionale che scatterà il prossimo 5 marzo. Claudio Scotti è stato selezionato per prendere il posto di Alessandro Ercolani, pitcher dei Pittsburgh Pirates che non potrà prendere parte all’evento a causa di un infortunio al braccio occorso nei giorni scorsi. Il classe 1998 è un punto fermo della Nazionale Elite già da diversi anni e vanta alcune esperienze tra le fila dei Pittsburgh Pirates e dei New York Mets. Giocatore del Parma Clima nel campionato italiano, ha saltato gli ultimi Europei a causa di un infortunio e ha giocato l’edizione 2023 del Classic, salendo sul monte in occasione della sfida con Cina Taipei. Claudio Scotti è stato sostituito da Javier Fandiño nella lista dei Designated Pitcher Pools, ovvero i giocatori pronti ad essere utilizzati tra una fase e l’altra o in caso di infortuni degli atleti già selezionati nel periodo di attesa in vista della prima gara del torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

