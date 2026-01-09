WhatsApp introduce una funzione che consente agli utenti di avviare conversazioni con contatti su altre piattaforme di messaggistica, senza la necessità di scaricare app aggiuntive. Questa novità, disponibile per gli utenti europei, mira a facilitare la comunicazione tra diversi servizi come Telegram o iMessage, offrendo maggiore flessibilità e semplicità nell’interazione digitale.

Novità in arrivo per gli utenti europei di WhatsApp. Il servizio di messaggistica di Meta sta adottando una nuova funzione che permetterà ai possessori dell’app di avviare una conversazione anche con contatti che utilizzano altre piattaforme senza essere costretti a scaricarle a propria volta e viceversa, come per esempio Telegram o iMessage. L’interoperabilità non rappresenta un’iniziativa di Menlo Park e di Mark Zuckerberg, ma nasce piuttosto dalla necessità di adeguarsi alle richieste dell’Unione europea e al suo Digital Markets Act pensata per impedire che grandi piattaforme, dette gatekeeper, rendano complicata la concorrenza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - WhatsApp abilita le chat di terzi: come messaggiare con utenti di altre piattaforme

