Wenger spinge per il ritorno al fuorigioco con luce | sarà testato nel campionato canadese

L'ex allenatore dell'Arsenal, ora responsabile dello sviluppo globale del calcio alla Fifa, propone di ripristinare il fuorigioco con l'introduzione di una

Che il suo Arsenal fosse (anche troppo) spettacolare, lo ricordano in tanti. E Arsene Wenger anche dopo il ritiro da allenatore continua a spingere per aumentare gioco offensivo e gol. Oggi responsabile dello sviluppo globale del calcio della Fifa, il tecnico francese si era fissato anche con una rivoluzione della regola del fuorigioco e la sua proposta compie un passo concreto verso una possibile introduzione nel calcio professionistico. Le modifiche su cui spinge Wenger infatti saranno testate a partire dal prossimo mese nella Canadian Premier League (Cpl). Entrato in Fifa nel 2019, Wenger lavora da tempo a una revisione della... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La guerra politica sul fuorigioco: Inghilterra e Uefa bloccano la riforma Wenger, niente ritorno alla cosiddetta luceIl mese prossimo l'Ifab potrebbe adottare una soluzione di compromesso: conta solo il busto, niente più fuorigioco di unghia, braccio, testa.

Fuorigioco, la riforma Wenger rovinerebbe il calcio: la “luce” darebbe ancora più potere al VarLa proposta di Arsène Wenger di introdurre “luce” nella regola del fuorigioco avrebbe conseguenze drastiche per il calcio.