Fuorigioco la riforma Wenger rovinerebbe il calcio | la luce darebbe ancora più potere al Var

La proposta di Arsène Wenger di introdurre la “luce” nel regolamento del fuorigioco solleva dibattiti sulla sua efficacia e sui possibili effetti sul gioco. Secondo alcuni, questa modifica potrebbe alterare l’equilibrio tra arbitri e tecnologia, aumentando il ruolo del VAR e influenzando l’andamento delle partite. È importante analizzare attentamente le implicazioni di questa riforma per capire se rappresenta un miglioramento o un rischio per il calcio.

La proposta di Arsène Wenger di introdurre "luce" nella regola del fuorigioco avrebbe conseguenze drastiche per il calcio. Renderebbe molto più difficile il lavoro degli assistenti arbitrali. Aumenterebbe i ritardi del Var. Lo sostiene in una intervista al Times Darren Cann, assistente arbitrale della finale dei Mondiali 2010. Ha diretto più di 1.000 partite professionistiche prima di ritirarsi alla fine della scorsa stagione. Oggi è commentatore per la Bbc Secondo la regola della "luce", un attaccante sarebbe in posizione regolare a meno che non ci sia spazio visibile ("daylight") tra lui e qualsiasi parte del corpo del difensore.

