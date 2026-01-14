La guerra politica sul fuorigioco | Inghilterra e Uefa bloccano la riforma Wenger niente ritorno alla cosiddetta luce

La disputa sulla riforma del fuorigioco prosegue tra Inghilterra e UEFA, che hanno già respinto la proposta di Wenger. La possibilità di apportare modifiche alla regola sarà discussa nella prossima riunione dell’International Football Association Board (IFAB), ma al momento non ci sono segnali di un ritorno alla cosiddetta

Appena proposta, già bocciata. La regola del fuorigioco potrebbe essere modificata nella prossima riunione dell'Ifab. Non come proposto da Arsène Wenger, responsabile dello sviluppo globale del calcio per la Fifa. L'ex tecnico voleva tornare alla "luce" tra l'attaccante e l'ultimo difensore. La Fifa è pronta a proporre il mese prossimo all'International Football Association Board (Ifab), l'organo che stabilisce le regole del gioco, l'autorizzazione a nuovi test. Ciò prima di un'eventuale modifica del regolamento. Ma i numeri per far passare la modifica non ci sono. Le quattro federazioni britanniche, che siedono nell'Ifab, ritengono l'idea della "luce" un cambiamento fin troppo drastico.

