Flavio Cobolli si testa nella World Tennis Continental Cup a Shenzhen | una Laver Cup invernale in Cina
L’off-season è ormai ai titoli di coda e i tennisti del massimo circuito internazionale si preparano all’inizio della stagione 2026. Flavio Cobolli viene da un 2025 eccellente, chiuso al n. 22 del ranking ATP e impreziosito dal trionfo da protagonista in Coppa Davis contro la Spagna. Un’annata di grande maturazione per il 23enne romano, chiamato ora a confermarsi proprio sotto questo aspetto. Costretto a una partenza in salita a causa di problemi fisici, nel corso dell’anno Flavio ha trovato la giusta continuità. Il brillante cammino a Wimbledon, concluso con i quarti di finale, e i due titoli ATP conquistati a Bucarest e Amburgo gli hanno fornito nuove consapevolezze: Cobolli è ormai un giocatore capace di ambire ai massimi livelli, pur avendo ancora ampi margini di miglioramento nel proprio tennis. 🔗 Leggi su Oasport.it
