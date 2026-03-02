WBA ordina Romero-Giyasov come incontro obbligatorio per il titolo dei pesi welter

La WBA ha deciso che l'incontro tra Romero e Giyasov sarà disputato come titolo obbligatorio nei pesi welter. La scelta implica che i due boxer si sfideranno in un match deciso dall'organizzazione, senza coinvolgimento diretto delle parti nella definizione dell'accordo. La riunione è ora programmata come passo obbligatorio per il titolo della categoria.

La WBA sta avanzando con la difesa obbligatoria tra Rolando Romero e Shakhram Giyasov nel peso welter. Attesi entro questa settimana invii di lettere ufficiali per avviare una gara d’asta sul premio in denaro (purse bid). Una volta fissata la gara, si definiscono scadenze rigide e si riduce la possibilità per Romero di perseguire incontri alternativi se non imprescindibili. Nel frattempo Romero ha riacceso l’interesse per una unificazione con Devin Haney, estendendo le sue attenzioni anche verso Ryan Garcia per mirare a eventi di maggiore richiamo economico e a ricavi superiori. Secondo le regole di gestione delle contese, una unificazione può avere priorità sulla difesa obbligatoria. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - WBA ordina Romero-Giyasov come incontro obbligatorio per il titolo dei pesi welter Keyshawn sfida Devin Haney per il titolo dei pesi welterLa scena dei pesi welter è dominata dall’aspra campagna di Keyshawn Davis per far vacillare Devin Haney e ottenere un’occasione di confronto nel peso... Charlo a un passo titolo WBA contro Resendiz nei pesi mediNel contesto pugilistico odierno, una potenziale sfida per il titolo WBA dei pesi supermedi sta catturando l’attenzione per la sua combinazione di... WBA Throws a Curveball! Rolly Romero’s Pacquiao Showdown at Risk!