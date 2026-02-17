charlo a un passo titolo wba contro resendiz nei pesi medi

Charlo si appresta a sfidare Resendiz per il titolo WBA dei pesi medi dopo aver vinto la sua ultima battaglia. La scena si anima con questa sfida in vista, che potrebbe decidere il nuovo campione mondiale. La lotta si terrà tra poche settimane e le aspettative sono alte tra gli appassionati di boxe.

Nel contesto pugilistico odierno, una potenziale sfida per il titolo WBA dei pesi supermedi sta catturando l’attenzione per la sua combinazione di nome di richiamo e tempistica favorevole. Si profilano discussioni concrete tra due atleti riconosciuti nel giro internazionale, con l’opportunità di un confronto che potrebbe ridefinire la classifica della divisione. Il mix tra disponibilità delle parti, rilevanza mediatica e gestione promozionale sta guidando un percorso che punta a una risoluzione pragmatica, senza necessità di passaggi intermedi tradizionalmente onerosi. In questa cornice, Jermall Charlo, 35 anni, sembra avvicinarsi a una possibilità di sfidare il campione Armando Reséndiz per il titolo WBA dei pesi supermedi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Nel 1951, Sugar Ray Robinson vince il titolo dei pesi medi a Chicago, dimostrando la sua forza senza ricorrere a trucchi.

Lucas Bahdi ha rinunciato all'incontro eliminatorio IBF contro Albert Bell, preferendo puntare direttamente al titolo WBA.

