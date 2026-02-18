Keyshawn Davis ha deciso di sfidare Devin Haney per il titolo dei pesi welter, dopo aver vinto il suo ultimo incontro e aver ottenuto una posizione di rilievo nel ranking. La sua sfida nasce dalla volontà di dimostrare di essere pronto a competere ai massimi livelli, puntando a conquistare il titolo mondiale. Davis ha annunciato l’intenzione di affrontare Haney nel prossimo match, che potrebbe tenersi già nei prossimi mesi, aggiungendo entusiasmo tra gli appassionati di boxe.

La scena dei pesi welter è dominata dall’aspra campagna di Keyshawn Davis per far vacillare Devin Haney e ottenere un’occasione di confronto nel peso 147, nonostante le dinamiche complesse che caratterizzano la categoria e le scelte dei promotori. La situazione, in costante evoluzione, si sviluppa tra annunci pubblici, posizioni contrapposte e una rete di interessi che influenzano le decisioni sul ring. Keyshawn Davis ha intensificato la sua strategia mediatica per inserire Haney nel quadro immediato della categoria, collegando la sua presenza a una possibile sfida a breve termine. In pubblico, Davis ha sostenuto che Haney non rispetta una posizione chiara all’interno della divisione e che la sua scelta di avanzare di peso è stata influenzata dall’esito della campagna di Davis. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Keyshawn sfida Devin Haney per il titolo dei pesi welter

Keyshawn punta ai grandi nomi dei pesi welter dopo la vittoria su OrtizDopo la vittoria su Ortiz, Keyshawn Davis si propone di affrontare i grandi nomi dei pesi welter.

Keyshawn Rifiuta le Buste Paga per la Scalata ai Pesi WelterKeyshawn Davis ha deciso di rifiutare le offerte economiche tradizionali per concentrarsi sulla scalata ai pesi welter, spinto dalla volontà di aumentare la sua visibilità nel mondo del pugilato.

Devin Haney is the NEW Boogeyman of Boxing! (He’s DUCKING NO ONE)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.