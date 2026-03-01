Von der Leyen | Solidarietà al Bahrain contro gli attacchi iraniani

La presidente della Commissione europea ha espresso solidarietà al Bahrain in seguito agli attacchi iraniani. In una dichiarazione pubblica, ha condannato gli attacchi e ha affermato di sostenere il paese. L’intervento si è concentrato sulla richiesta di rispetto della sovranità del Bahrain e sulla condanna degli atti di violenza. La comunicazione è stata resa nota attraverso i canali ufficiali dell’UE.

