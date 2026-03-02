Von der Leyen | C' è una nuova speranza per il popolo oppresso dell' Iran

Il presidente della Commissione europea ha dichiarato che c’è una nuova speranza per il popolo oppresso dell’Iran e ha affermato che l’Unione europea sostiene con fermezza il suo diritto a scegliere il proprio futuro. La frase è stata pronunciata in un contesto di sostegno ai cittadini iraniani che chiedono cambiamenti. La dichiarazione è stata diffusa ufficialmente senza ulteriori dettagli sul momento o sulle modalità di sostegno.

"C'è una rinnovata speranza per il popolo oppresso dell'Iran e noi sosteniamo fermamente il suo diritto a determinare autonomamente il proprio futuro". Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen alla presentazione degli accordi di partnership con la Svizzera. Von der Leyen. 🔗 Leggi su Today.it

