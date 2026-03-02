Von der Leyen | C' è una nuova speranza per il popolo oppresso dell' Iran

Il presidente della Commissione europea ha dichiarato che c’è una nuova speranza per il popolo oppresso dell’Iran e ha affermato che l’Unione europea sostiene con fermezza il suo diritto a scegliere il proprio futuro. La frase è stata pronunciata in un contesto di sostegno ai cittadini iraniani che chiedono cambiamenti. La dichiarazione è stata diffusa ufficialmente senza ulteriori dettagli sul momento o sulle modalità di sostegno.

"C'è una rinnovata speranza per il popolo oppresso dell'Iran e noi sosteniamo fermamente il suo diritto a determinare autonomamente il proprio futuro". Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen alla presentazione degli accordi di partnership con la Svizzera. Von der Leyen. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Groenlandia, von der Leyen: "Appartiene al suo popolo" Leggi anche: Groenlandia, Von Der Leyen: “Appartiene al suo popolo ed è nella Nato” Contenuti e approfondimenti su Von. Temi più discussi: Dall’UE 20 miliardi di euro per le regioni del fianco orientale, von der Leyen: La sfida diventa opportunità; I vertici dell'Ue in Ucraina. Von der Leyen: 'Il prestito ci sarà'. Il Cremlino: 'L'operazione continua'; L’oleodotto della discordia, Bruxelles le tenta tutte per piegare Orbán; Von der Leyen frena Zelensky sull’adesione: Impossibile fissare una data per Kyiv. Von der Leyen lancia l'Ocean Eye, '50 milioni da Horizon per la rete di dati marini'L'anno scorso a Nizza ho annunciato un'ambiziosa iniziativa per un osservatorio oceanico, che oggi prende vita. Si chiamerà Ocean Eye: sarà la nostra finestra sull'oceano e la chiave per svelarne anc ... ansa.it La guerra tocca anche l’Europa: colpita Cipro. Von der Leyen-Kallas dure con l’IranLa Commissione europea resta fermamente al fianco degli Stati membri di fronte a qualsiasi minaccia. Lo ha assicurato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo un colloquio c ... affaritaliani.it Von der Leyen lancia l'Ocean Eye, "50 milioni da Horizon per la rete di dati marini" - facebook.com facebook Ursula Von der Leyen annuncia di aver convocato una riunione speciale per lunedì, per decidere come l’Europa vuole affrontare gli eventi che sono già avvenuti sabato. FAI PURE CON CALMA, EH. x.com