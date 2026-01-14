Groenlandia Von Der Leyen | Appartiene al suo popolo ed è nella Nato

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato che la Groenlandia “appartiene al suo popolo” e che fa parte della NATO. Questa dichiarazione sottolinea l’importanza strategica della regione nel contesto geopolitico e la sua posizione all’interno delle alleanze internazionali. La Groenlandia continua a rappresentare un punto chiave per la sicurezza e le relazioni tra Europa e Nord America.

«La Groenlandia appartiene al suo popolo ed è nella Nato». Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il premier groenlandese afferma: «Scegliamo la Danimarca». Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. Ursula Von der Leyen: «L'Europa sostiene la linea della Groenlandia, fondi per 500 milioni»; Von der Leyen: La legge è più forte della forza. Un principio che vale anche per la Groenlandia; Trump insiste con la Groenlandia. Von der Leyen: Spetta alla Danimarca e alla Groenlandia decidere; Von der Leyen: 'La Groenlandia appartiene al suo popolo ed è nella Nato'. Trump: 'Serve agli Usa'. Vertice a Washington - È iniziato l'incontro all'Eisenhower Building sulla Groenlandia, presieduto da JD Vance, con un ritardo di circa mezz'ora sulla tabella di marcia dovuto ai convenevoli e alle foto di rito.

