La Groenlandia, grande isola del Nord, rappresenta una questione di sovranità e autogoverno. Von der Leyen ha sottolineato che questa regione appartiene al suo popolo, e che le decisioni relative al suo futuro devono essere prese esclusivamente dalla Danimarca e dalla Groenlandia stessa. Questa posizione evidenzia l’importanza del rispetto delle competenze e delle scelte di una comunità che vive e si sviluppa in quella regione.

“Innanzitutto, la Groenlandia appartiene al suo popolo. Quindi spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere sulle questioni che la riguardano. L’accordo con la Danimarca. Questo è il punto numero uno. È molto importante che siamo in costante contatto con il governo danese, anche per ascoltare quali sono le esigenze, quali sono le esigenze dei groenlandesi”. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Bruxelles. “In secondo luogo, la Groenlandia fa parte della Nato e, quando parliamo di sicurezza artica, questo è uno dei temi centrali della Nato, e sappiamo che il collante tra gli alleati è il fatto che esiste sempre un modello chiaro, uno per tutti, tutti per uno”, aggiunge. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Groenlandia, von der Leyen: "Appartiene al suo popolo"

Leggi anche: Von der Leyen: Groenlandia appartiene al suo popolo e fa parte della Nato

Leggi anche: Trump: “Groenlandia sia nelle mani degli Usa, di meno è inaccettabile”. Von der Leyen: “L’isola è del suo popolo”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ursula Von der Leyen: «L'Europa sostiene la linea della Groenlandia, fondi per 500 milioni»; Von der Leyen: La legge è più forte della forza. Un principio che vale anche per la Groenlandia; Trump insiste con la Groenlandia. Von der Leyen: Spetta alla Danimarca e alla Groenlandia decidere; I fronti aperti dell’Ue. Von der Leyen: “530 milioni per la Groenlandia”.

Trump: “Groenlandia sia nelle mani degli Usa, di meno è inaccettabile”. Von der Leyen: “L’isola è del suo popolo” - Così Donald Trump su Truth affermando che “la Nato diventa molto più formidabile ed efficace con la Groenlandia nel ... ilfattoquotidiano.it