Igor Volley sconfitta casalinga contro Cuneo per le azzurre

La Igor Volley perde davanti al suo pubblico contro Cuneo, mettendo a rischio la qualificazione al quarto posto con solo una partita rimasta. Le azzurre non riescono a trovare il ritmo giusto e subiscono una sconfitta che pesa sulla loro classifica. La partita si è giocata nel palazzetto di via Togliatti, davanti a centinaia di tifosi che speravano in un risultato diverso.

La Igor Volley cade in casa contro Cuneo e compromette la corsa al quarto posto a un turno dalla fine della regular season. Le azzurre, avanti 2-1, cedono al tie-break perdendo con minimo scarto il primo, il quarto e l’ultimo set. Non bastano a Novara i 32 punti di Tatiana Tolok, contro le biancorosse guidate dall'ex Noemi Signorile in regia. Alsmeier fa break (4-2) ma Cuneo reagisce e sorpassa con Rivero (4-5) che innesca un lungo punto a punto rotto dall’ace di Ishikawa sul 14-11; Pucelj reagisce e ricuce (14-14) ma sbaglia il 19-17 prima della nuova parità a quota 19. Tolok spezza l’equilibrio in battuta (21-19) ma fallisce la palla del 23-20 (22-21) e Cuneo, sul più bello, piazza l’affondo con Diop (23-24) e un errore di Tolok: 23-25.🔗 Leggi su Novaratoday.it

La Igor Volley torna al Pala Igor per affrontare Perugia, dopo quattro trasferte consecutive.

