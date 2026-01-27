serie d maschile giornata positiva si impongono npsg e spezia steel

La Npsg Elettrosistemi si è imposta nel match contro Cus Genova nell’11ª giornata del campionato di volley maschile Serie D, ottenendo una vittoria importante nel contesto della stagione. La partita ha confermato il buon stato di forma della squadra, contribuendo a un risultato positivo per questa giornata di campionato.

Giornata positiva per la Npsg Elettrosistemi che ha superato a pieni voti l’esame Cus Genova nell’11° turno del campionato di volley maschile serie D. "Abbiamo giocato molto bene - commenta coach Marco Damiani – battendo con efficacia e tenendo bene anche la fase di cambio palla. Nel primo set fino al 19 siamo sempre stati sotto di 3 punti. Poi un break decisivo con Girelli al servizio ci ha permesso di agguantarli e superarli 25-21. Nel secondo parziale loro hanno sbagliato l’impossibile, tanto da consentirci di chiudere sul 25-7; la terza frazione, 25-16, è stata senza infamia e senza lode. Con questo 3-0 ci godiamo il terzo posto in classifica". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

