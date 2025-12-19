Dagli auguri al campo la Fermana con il vento in poppa

Una serata di convivialità e spirito natalizio al Coba, dove la Fermana si presenta con il vento in poppa. La famiglia Simoni, con il presidente Umberto e il figlio Gianfilippo, ha condiviso i momenti di festa insieme a Marino Marini e Federico Ruggeri, rafforzando il legame tra società, tifosi e amici del club. Un’occasione speciale per celebrare insieme i successi e la passione che uniscono tutti i presenti.

© Ilrestodelcarlino.it - Dagli auguri al campo, la Fermana con il vento in poppa Una serata vissuta in serenità quella al Coba per gli auguri natalizi da parte della Fermana presente la famiglia Simoni al completo con il presidente Umberto e il figlio Gianfilippo Simoni a prendere la parola insieme a Marino Marini della Tibisco Consulting per quello che riguarda la società, con la presenza anche dell’ex direttore generale Federico Ruggeri. Microfono ovviamente ai protagonisti dell’area tecnica ovvero mister Augusto Gentilini che gestisce il gruppo squadra creato dal ds Sergio Filipponi. Un clima dunque sereno soprattutto nel gruppo squadra e non potrebbe essere diversamente, basta guardare la classifica per capire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Fiorini Pesaro subito con il vento in poppa. Martino: "In attacco siamo stati più concreti" Leggi anche: Sondaggi Meloni, la premier continua ad avere il vento in poppa Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Dagli auguri al campo, la Fermana con il vento in poppa. Dagli auguri al campo, la Fermana con il vento in poppa - Una serata vissuta in serenità quella al Coba per gli auguri natalizi da parte della Fermana presente la famiglia ... ilrestodelcarlino.it

Fermana in campo . Ansia per Karkalis - La Fermana di Dario Bolzan si prepara per il match contro il Chieti, affrontando una settimana intensa e concentrando l'attenzione sulle scelte difensive. ilrestodelcarlino.it

Babbo Natale ha fatto una visita speciale al campo di Vighignolo per augurare Buon Natale a tutti i nostri atleti! Tra sorrisi, risate e un’atmosfera carica di magia natalizia, non sono mancati auguri sinceri e qualche regalo. Un bellissimo momento di festa per - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.