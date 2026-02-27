A1 al playoff scudetto | domenica si gioca gara 1 dei quarti di finale

Domenica si disputerà la prima partita dei quarti di finale dei playoff scudetto 2026 di serie A1 femminile. La stagione regolare si è appena conclusa, e le squadre qualificate si preparano a affrontarsi in questa fase decisiva. La partita segna l’inizio di una serie che deciderà quale squadra avanzerà alle semifinali. La competizione prosegue con entusiasmo e tensione.

Il recente epilogo della stagione regolare mette in evidenza come le squadre più forti siano pronte a confrontarsi in un percorso ancora più avvincente, in cui ogni risultato potrà decidere il destino di campioni e aspiranti titolari. L’appuntamento con i playoff scudetto 2026 rappresenta il momento clou di questa stagione, offrendo sfide intense e un percorso pieno di sfide da affrontare con concentrazione massima. Le prime quattro sfide si disputeranno domenica 1 marzo, con gare al meglio di tre incontri (1, 4 e, eventualmente, 7 o 8 marzo). Le formazioni si contenderanno un posto tra le semifinali, dove si proseguirà con partite al meglio di cinque incontri, fino a eleggere la squadra campione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

