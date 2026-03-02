Volley | Altino ritenta un altro ribaltone ma alla fine è Casalmaggiore a vincere al tie break

Al PalaBcc, la Tenaglia Abruzzo Altino Volley ha affrontato Casalmaggiore in una partita valida per il campionato. La squadra di casa ha perso i primi due set, ha recuperato nello svantaggio e ha portato la gara al tie break, ma alla fine Casalmaggiore ha conquistato la vittoria. La partita si è conclusa con il risultato finale di 3-2.

Amaro ritorno al PalaBcc per la Tenaglia Abruzzo Altino Volley, che va sotto 0-2, rimonta dallo svantaggio portando la gara al tie break ma non riesce a completare l'opera, come successo domenica scorsa a Concorezzo. La Volleyball Casalmaggiore, avversario di giornata, consente il rientro in gara.