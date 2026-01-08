Volley A1 femminile la Bartoccini MC Restauri si separa da Kashauna Williams Ecco chi è pronta a sostituirla

La Bartoccini MC Restauri Perugia annuncia la separazione da Kashauna Williams e si prepara a sostituirla. Dopo aver già cambiato la palleggiatrice, la società umbra continua a intervenire sul roster in vista della seconda parte della stagione di volley A1 femminile. La squadra si muove con attenzione sul mercato per mantenere l’equilibrio e la competitività, annunciando un nuovo innesto per l’opposto.

Dopo la palleggiatrice la Bartoccini MC Restauri Perugia decide di cambiare anche l'opposto. La società rossonera è senza dubbio tra le più attive in questo mercato invernale.Congedata Maria Irene Ricci, rimpiazzata da Alessia Gennari, le Black Angels fanno lo stesso anche con Kashauna Williams. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

