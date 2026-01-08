Volley A1 femminile la Bartoccini MC Restauri si separa da Kashauna Williams Ecco chi è pronta a sostituirla
La Bartoccini MC Restauri Perugia annuncia la separazione da Kashauna Williams e si prepara a sostituirla. Dopo aver già cambiato la palleggiatrice, la società umbra continua a intervenire sul roster in vista della seconda parte della stagione di volley A1 femminile. La squadra si muove con attenzione sul mercato per mantenere l’equilibrio e la competitività, annunciando un nuovo innesto per l’opposto.
Dopo la palleggiatrice la Bartoccini MC Restauri Perugia decide di cambiare anche l'opposto. La società rossonera è senza dubbio tra le più attive in questo mercato invernale.Congedata Maria Irene Ricci, rimpiazzata da Alessia Gennari, le Black Angels fanno lo stesso anche con Kashauna Williams. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri Perugia si fa sorprendere da San Giovanni in Marignano
Leggi anche: Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri Perugia non si ripete e cede netto a Macerata
Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri Perugia non getta la spugna. Parola del presidente; Volley A1 femminile, Bartoccini MC Restauri Perugia - Honda Cuneo Granda Volley: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta; 5a Giornata Ritorno 04-01-2026 – Serie A1 Femminile Tigota’ – TABELLINI; Volley A1 femminile, Bartoccini MC Restauri: Perinelli racconta l'approccio con il nuovo tecnico.
Volley A1 femminile, Bartoccini MC Restauri: Perinelli racconta l'approccio con il nuovo tecnico - Prime impressioni circa l'arrivo in panchina di Stefano Micoli da parte della schiacciatrice: "Ha grande esperienza, ci stiamo conoscendo" ... today.it
Volley A1 femminile, Bartoccini MC Restauri Perugia - Honda Cuneo Granda Volley: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta - Fondamentale scontro diretto per le Black Angels, chiamate a tornare alla vittoria. today.it
Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri Perugia non arresta la caduta: anche Cuneo espugna il PalaBarton - Non manca la buona volontà alle Black Angels, alla nona sconfitta consecutiva, ma i dettagli sorridono ancora alla squadra avversaria, impostasi in tre set. perugiatoday.it
La Serie A di pallavolo femminile arriva a Torino per un appuntamento da non perdere. Il 24 e 25 gennaio l’Inalpi Arena diventerà il cuore del grande volley, ospitando le In campo le migliori qu - facebook.com facebook
ULTIM'ORA VOLLEY Champions League femminile, 3a giornata Eczacibasi-Milano 3-2 (25-21, 20-25, 22-25, 25-22, 15-13) #SkySport x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.