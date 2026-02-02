Volley femminile la Bartoccini MC Restauri scivola verso la serie A2 Il rammarico del presidente | Abbiamo deluso tante persone

La squadra di volley femminile della Bartoccini MC Restauri sta per scendere di categoria. Con quattro partite ancora da giocare, la società ammette di aver deluso tifosi e sponsor, mentre il presidente esprime il suo rammarico per una stagione che si sta rivelando molto deludente. La squadra, ormai, si avvia verso la retrocessione in serie A2, con i giocatori che cercano di chiudere al meglio un campionato difficile.

Dopo lo 0-3 incassato da Bergamo manca soltanto l'aritmetica. Antonio Bartoccini ci mette ancora la faccia e assicura: "Quattro partite poi penseremo al futuro" Quattro giornate alla fine per un campionato che sta assumendo, da oltre un girone, i contorni di un'autentica via crucis. L'ultima tappa è lo 0-3 incassato da Bergamo, che chiude in pratica ogni speranza di salvezza considerando anche la vittoria con analogo punteggio di San Giovanni in Marignano a Villafranca. Proprio San Giovanni in Marignano sarà il prossimo avversario delle Black Angels, che hanno l'imperativo di lottare per chiudere al meglio una stagione sciagurata.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

La squadra di volley femminile di Serie A1 della Bartoccini MC Restauri Perugia ha avviato un nuovo percorso, con il cambio di allenatore da Giovi a Micoli.

La Bartoccini MC Restauri Perugia, dopo una sconfitta per 0-3 contro Bisonte Firenze, si trova in ultima posizione nel campionato di volley A1 femminile.

