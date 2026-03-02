Il trasporto aereo nel Medio Oriente attraversa giorni di grande confusione a causa degli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Le compagnie aeree da Abu Dhabi a Doha segnalano cancellazioni e dirottamenti frequenti, mentre si registrano aumenti dei prezzi dei biglietti. La situazione genera anche problemi legati ai rimborsi per i passeggeri coinvolti nelle variazioni di volo.

Il trasporto aereo in Medio Oriente è in tilt per il terzo giorno consecutivo dopo gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e le successive ritorsioni di Teheran. Diversi Paesi - tra cui Bahrein, Iran, Iraq, Israele, Giordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Siria ed Emirati Arabi Uniti - hanno annunciato la chiusura parziale o totale dello spazio aereo, provocando cancellazioni e dirottamenti su larga scala. I principali hub della regione, come il Dubai International Airport, l’Hamad International Airport e lo Zayed International Airport, risultano tra i più colpiti. Secondo il sito di monitoraggio Flightradar24, solo nelle prime 48 ore sono stati cancellati oltre 2mila voli da e per sette grandi aeroporti del Golfo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Iran, cosa succede ai voli? Da Abu Dhabi a Doha?: cancellazioni, dirottamenti e rischio boom dei prezzi (con nodo rimborsi)

