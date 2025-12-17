tra export in volo e bollette interne trump e il dilemma del gas

Il piano di Donald Trump per rafforzare la leadership degli Stati Uniti nel settore del gas naturale, attraverso politiche di export e produzione, si scontra ora con una realtà meno favorevole: l'aumento delle bollette domestiche. Dopo aver puntato sulla strategia di energy dominance, la questione si fa più complessa, evidenziando le sfide tra obiettivi geopolitici e le esigenze dei cittadini americani.

Era partito con Drill, baby drill e con il rilancio della strategia di energy dominance, ma ora il grande piano di Donald Trump sulla leadership americana nel settore del gas naturale rischia un cortocircuito nell’elemento più banale: le bollette dei cittadini americani. Essenzialmente quel che è successo è un meccanismo che ha profondamente condizionato il mercato americano interno. Gli Usa hanno aumentato nettamente l’export di gas naturale liquefatto e nel 2025 si prevede che ci sarà un aumento del 21,7% rispetto al 2024, passando da 12 a 14,6 miliardi di piedi cubici (quasi 4 miliardi di metri cubi), circa due terzi dei quali diretti verso l’Europa che ottiene da Washington il 27% del suo gas. 🔗 Leggi su It.insideover.com

