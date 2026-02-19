Sociale TisoAccademia | Stato tuteli e valorizzi ruolo sociale della terza età

Tiso dell’Accademia denuncia che lo Stato non protegge abbastanza il ruolo sociale degli anziani. La causa è il mancato sostegno alle attività che coinvolgono le persone over 65, come volontariato e cura dei nipoti. Questi individui, spesso attivi nella comunità, rischiano di diventare invisibili senza adeguati servizi di assistenza e opportunità di socializzazione. La loro presenza può arricchire il tessuto sociale, ma solo se vengono riconosciuti e supportati. La questione rimane aperta e richiede interventi concreti.

La terza età non è fragilità: tra tempo libero, ruolo familiare e contributo sociale, gli anziani rischiano l'isolamento se lo Stato non garantisce supporti adeguati.. "La terza età è la fase che segue l'età adulta e ha inizio generalmente intorno ai 65 anni, spesso in coincidenza con il pensionamento. Essa non coincide automaticamente con una condizione di fragilità, ma rappresenta per molte persone un periodo di riorganizzazione della propria vita. La terza età è spesso caratterizzata da una maggiore disponibilità di tempo libero, che può essere utilizzato per attività personali, culturali e sociali.

© Puntomagazine.it - Sociale, Tiso(Accademia): “Stato tuteli e valorizzi ruolo sociale della terza età”

