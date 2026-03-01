Il Terranuova Traiana si prepara a sfidare in casa il Foligno, dopo aver subito una sconfitta a Prato. La squadra biancorossa cerca di ottenere i tre punti per mantenere le speranze di entrare nella zona playoff, mentre il Foligno si presenta in trasferta con l’obiettivo di raccogliere punti e consolidare la posizione in classifica. La partita si gioca oggi, in un match decisivo per entrambe.

di Francesco Tozzi Il Terranuova Traiana è in cerca di riscatto dopo la sconfitta di Prato. Il sodalizio biancorosso proverà a rialzarsi oggi nella sfida casalinga con il Foligno, un altro scontro diretto per contendersi la zona playoff. I ragazzi di Becattini non hanno mai vinto contro i biancazzurri e cercheranno quindi di spingere al massimo per raggiungere quota 42 punti, magari già stasera. In settimana il Terranuova ha scalato una posizione in classifica salendo al sesto posto a causa dei due punti di penalizzazione inflitti ai lanieri. "Ospiteremo una squadra che ha fame di punti - ha spiegato Gianpaolo Giugni, allenatore in seconda del Terranuova Traiana - e se conosciamo bene mister Manni, verrà a Terranuova per portarsi via tutta la posta in palio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le scelte di Becattini contro il Foligno. Terranuova in casa nello scontro playoff

Serie D: Prato penalizzato di un punto, cambia la classifica. Il Terranuova a ridosso dei playoff. E ora c’è il Foligno per BecattiniERRANUOVA Dopo la sconfitta di domenica al Lungobisenzio, il Terranuova Traiana era sceso al settimo posto nella classifica del girone E di serie D.

Serie D: le scelte di Becattini in vista del complicato impegno interno dei biancorossi. I precedenti tra le due squadre. Fantoni guida l’attacco del Terranuova con il TauTERRANUOVA Ultima partita dell’anno allo stadio Matteini per il Terranuova Traiana, che oggi ospita il Tau Altopascio, secondo della classe.

Contenuti e approfondimenti su Becattini.

Temi più discussi: Le scelte di Becattini contro il Foligno. Terranuova in casa nello scontro playoff; Voci di Famiglia a Vicchio, incontri gratuiti per genitori contro l’isolamento; Serie D | l’allenatore dei valdarnesi presenta la sfida che vale per un posto nei playoff Bruni-Fantoni o il tandem Boccardi-Iaiunese? Becattini | Terranuova pronto per il Prato.

Serie D: le scelte di Becattini. Rosadi in portaIl Terranuova Traiana prova a chiudere con il botto un 2025 da incorniciare, tra salvezza ai play-out e ora ad un passo dalla zona playoff. Per i biancorossi l’ultima del girone di andata si terrà ... lanazione.it

Serie D: il Ghivoborgo al Matteini. Le scelte dell’allenatore. Terranuova da playoff. La carica di BecattiniTERRANUOVA Il Terranuova torna di scena al Matteini per affrontare il Ghiviborgo di Cannarsa. Marini e soci vogliono riscattare ... sport.quotidiano.net

ASD Terranuova Traiana. . LIVE ORA – POST PARTITA | #PratoTerranuova Dalla sala stampa del Lungobisenzio di #Prato in diretta le parole di mister Marco Becattini A cura di Leonardo Menicucci #ForzaTerranuova #SerieD #IlCam - facebook.com facebook