La sfida tra due squadre della provincia consolida la posizione della squadra di Becattini in zona playoff Il Terranuova passeggia sul fantasma Sansepolcro

Il Terranuova Traiana batte 2-0 il Sansepolcro e rafforza la sua posizione in zona playoff. La squadra di Becattini controlla la partita e conquista tre punti importanti, mentre i padroni di casa continuano a faticare e non trovano la via del gol. La gara si è decisa nel secondo tempo, con i cambi di entrambe le squadre che hanno inciso sul risultato finale.

