La sfida tra due squadre della provincia consolida la posizione della squadra di Becattini in zona playoff Il Terranuova passeggia sul fantasma Sansepolcro
Il Terranuova Traiana batte 2-0 il Sansepolcro e rafforza la sua posizione in zona playoff. La squadra di Becattini controlla la partita e conquista tre punti importanti, mentre i padroni di casa continuano a faticare e non trovano la via del gol. La gara si è decisa nel secondo tempo, con i cambi di entrambe le squadre che hanno inciso sul risultato finale.
SANSEPOLCRO 0 TERRANUOVA TRAIANA 2 SANSEPOLCRO (3-4-1-2): Ermini; Brizzi, Borgo, Cerbella (1' st Barculli); Polimeni (1' st Stumpo), Gennaioli (1' st Di Paola), Mazzolli, Omohonria; Massai (22' st Alagia); Sane (1' st Bocci), Vitiello. All. Palazzi. TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Pagnini; Benucci, Degl'Innocenti, Saltalamacchia; Marini, Cioce, Innocenti (23' st Cardo), Mannella (5' st Senzamici), Tassi (9' st Simonti); Bruni (30' st Boccardi), Fantoni (16' st Iaiunese). All. Becattini. Arbitro: Belinghieri di Lecco. Reti: 25' pt Tassi, 28' pt Innocenti SANSEPOLCRO – Un Terranuova Traiana cinico e spietato si infila abilmente nelle crepe del disastrato Sansepolcro - ora raggiunto dal Cannara all'ultimo posto della classifica - e risolve in suo favore il derby aretino della Serie D con un micidiale 1-2 nell'arco di appena tre minuti poco dopo la metà del primo tempo.
Serie D: l’analisi del dirigente sul cammino della squadra di Becattini. "Domenica la nostra prestazione migliore». Terranuova, il ds Resti a caccia di un bomber
Serie D: Becattini avverte la sua squadra alla vigilia della gara di Poggibonsi. "Ci attende un avversario determinato a risalire». Il Terranuova da trasferta ritrova Pagnini e Bruni
Il Terranuova Traiana si prepara alla sfida contro il Poggibonsi in Serie D, con l’allenatore Becattini che sottolinea la determinazione dell’avversario nel tentativo di risalire la classifica.
Derby provinciale domani per il Terranuova Traiana che sarà impegnato sul campo del Vivi Altotevere Sansepolcro penultimo in classifica. Mister Becattini invita i suoi alla massima concentrazione per affrontare questa sfida che sulla c
