Virtus Stabia trionfa con un poker | Frattese battuta con un netto 4-0

La Virtus Stabia ha ottenuto una vittoria schiacciante contro la Frattese, con un risultato finale di 4-0. La partita si è svolta allo stadio di casa, dove la squadra ha dominato l'incontro senza lasciare spazio a reazioni avversarie. La vittoria rappresenta un successo importante per la formazione, che si è imposta nettamente sui rivali di giornata.

La Virtus Stabia si è imposta con un netto 4-1 sulla Frattese nel match dell'Eccellenza Campania – Girone A, portando a casa un'importante vittoria che conferma il buon stato di forma della squadra. L'incontro, svoltosi a Casola, ha visto i padroni di casa dominare fin dai primi minuti, con un giocatore in particolare che ha brillato: il talentuoso Cassata. Il match si è aperto nel segno della Virtus Stabia, che ha mostrato subito la propria intenzione di dominare il gioco. Al 21' il risultato si è sbloccato grazie all'ottima intesa tra Cassata e Pirone, con il primo che è riuscito a trovare la rete che ha sbloccato la partita.

