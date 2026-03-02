violento scontro verbale tra tajani e conte in senato a me trump non mi ha mai chiamato toni a te giuseppi

In Senato si è verificato un acceso scambio tra Tajani e Conte, con battute dirette e toni accesi. Tajani ha affermato che Trump non lo ha mai chiamato Toni, mentre si è rivolto a Conte dicendo che a lui Giuseppi. Durante il confronto, Tajani ha anche ricordato un endorsement ricevuto dal leader del M5S da parte di Donald.

Un acceso scontro verbale ha caratterizzato i lavori della commissione al Senato in programma il 2 marzo. Protagonisti il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il leader del Movimento 5S Giuseppe Conte. Il titolare della Farnesina ha attaccato l’ex premier, ricordando l’appellativo utilizzato da Donald Trump per chiamarlo: “Per quanto riguarda il rapporto con gli Usa ed il tricolore, onorevole Conte, a me Trump non mi ha mai chiamato Tony a lei invece Giuseppi”. Una frase che ha scatenato la reazione immediata e ha spinto Stefania Craxi, presidente della commissione, a sospendere temporaneamente la seduta. La richiesta di Giuseppe Conte... 🔗 Leggi su Virgilio.it

“Trump non mi ha mai chiamato Toni, lei era Giuseppi”. Scintille tra Tajani e Conte in SenatoRoma, 2 marzo 2026 – Scintille durante l'informativa urgente dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto davanti alle commissioni Esteri e Difesa di...

Scontro Conte-Tajani su Iran. Il ministro: "Trump non mi chiama Tony, a lei la chiamava Giuseppi"Tensione nel corso dell'informativa in Senato sul medio oriente tra l'ex premier e il ministro degli Esteri.

