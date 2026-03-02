trump non mi ha mai chiamato toni lei era giuseppi scintille tra tajani e conte in senato

Durante un'udienza in Parlamento, i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto hanno tenuto un'informativa urgente sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico, davanti alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. In quel contesto, sono stati protagonisti momenti di tensione tra Tajani e Conte, con battute e scambi di parole che hanno attirato l'attenzione dei presenti.

Roma, 2 marzo 2026 – Scintille durante l'informativa urgente dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto davanti alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato sulla situazione in Iran e nella regione del Golfo Persico. Il clima a Palazzo Madama si è surriscaldato nelle repliche alle domande dei parlamentari e, in particolare, con Giuseppe Conte. Quando il leader del M5s ha chiesto provocatoriamente "il Tricolore dove lo avete dimenticato?", Tajani ha risposto piccato: "Quanto al Tricolore, onorevole Conte, a me Trump non mi ha mai chiamato Toni, a lei la chiamava Giuseppi, quindi un rapporto particolare ce lo aveva lei.". Parole che hanno fatto scaldare l'ex premier che è intervenuto, gridando, mentre si sono levati una serie di "vergogna". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

