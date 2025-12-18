Tre feriti sulla Canaletto in un violento scontro frontale fra due auto

Nel tardo serata di mercoledì 17 dicembre, una violenta collisione frontale tra due auto lungo la via Canaletto, nel comune di San Prospero, ha provocato tre feriti. L’incidente, avvenuto poco dopo le 21 sulla statale dodici dell’Abetone e del Brennero, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Un episodio che sottolinea ancora una volta l’importanza della guida responsabile e dell’attenzione alla strada.

