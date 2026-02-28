I team di Formula 1 bloccati dopo l'attacco Israele-Usa all'Iran | voli cancellati verso Melbourne

A causa dell’attacco Israele-Usa all’Iran, i team di Formula 1 sono rimasti bloccati, con voli cancellati verso Melbourne. I rappresentanti di Formula 2 e Formula 3 sono ancora negli aeroporti di scalo, mentre il team Ferrari ha deciso di posticipare la partenza verso l’Australia, dove il Gran Premio si svolgerà come previsto. La situazione ha causato disagi tra i partecipanti alle competizioni.

I protagonisti di Formula 2 e Formula 3 sono bloccati negli aeroporti di scalo, il team Ferrari ha rimandato la partenza verso l'Australia dove il GP resta confermato.