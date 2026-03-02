Polymarket i sei account che hanno vinto un milione puntando sull’attacco Usa all’Iran

Su Polymarket, sei account hanno ottenuto un profitto di un milione di dollari puntando sull’attacco degli Stati Uniti all’Iran. In passato, durante l’attacco degli Stati Uniti al Venezuela, un utente ha scommesso 30 mila dollari sulla caduta di Maduro, ottenendo un guadagno di 400 mila dollari. Questi eventi mostrano come alcuni utenti abbiano capitalizzato su eventi geopolitici attraverso la piattaforma.

All’epoca dell’attacco Usa al Venezuela un account scommise su Polymarket sulla caduta di Maduro la bella somma di 30 mila dollari, guadagnandone 400 mila. Ora la storia si ripete con l’Iran. mentre Stati Uniti e Israele si preparavano a colpire Teheran sul mercato predittivo basato sulle criptovalute venivano scambiati 529 milioni di dollari in scommesse sulla data degli attacchi. E sei account nuovi – creati a febbraio – hanno guadagnato circa 1 milione puntando sul 28 febbraio. Con acquisti poche ore prima delle esplosioni. Si tratta di segnali che per gli analisti richiamano un possibile «insider trading», ma non prove definitive. Altre puntate, come quelle sulla fine della Guida suprema iraniana Ali Khamenei, hanno sollevato dubbi simili. 🔗 Leggi su Open.online

