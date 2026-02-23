Vincenzo Schettini e le accuse dell’ex studente | i video in classe e i voti in cambio di like L’attacco anonimo e la difesa con nomi e cognomi

Vincenzo Schettini si trova coinvolto in un caso legato a presunti scambi di voti e contenuti inappropriati con alcuni studenti. Le accuse arrivano da un ex allievo, che sostiene di aver visto video in classe e di aver ricevuto like in cambio di favori. Schettini ha risposto pubblicamente, nominando persone e spiegando la sua versione dei fatti. La vicenda sta attirando l’attenzione di molti, con nuovi dettagli che emergono.

Vincenzo Schettini, il volto dietro il progetto social La fisica che ci piace, finisce al centro di un polverone che va oltre le sue recenti e discusse dichiarazioni sulla « cultura in vendita come al supermercato ». Se le parole pronunciate al podcast Passa dal Bsmt – in cui provocatoriamente si era chiesto «perché un buon prodotto deve essere in vendita in un supermercato e perché la buona cultura non deve essere in vendita?» – avevano già sollevato critiche per l’idea di professori-imprenditori part-time, ora il fronte si sposta direttamente dentro l’aula, tra i banchi dell’ istituto Luigi dell’Erba di Castellana Grotte, in provincia di Bari. 🔗 Leggi su Open.online

Vincenzo Schettini e la lezione agli insegnanti: “Raccontate la materia in modo naturale, senza spocchia. Trasmettere passione, non voti”Vincenzo Schettini, noto per il suo approccio autentico all'insegnamento, invita gli insegnanti a comunicare la materia in modo naturale e coinvolgente.

Leggi anche: Giallo su “La Fisica Che Ci Piace” dopo le polemiche: spariti oltre 100 video dal canale di Vincenzo Schettini

Vincenzo Schettini, bufera sul prof-influencer. L'ex studente: «Voti in più a chi commentava i suoi video, in classe girava contenuti per YouTube»Vincenzo Schettini nella bufera. Il prof-influencer, volto del progetto social La Fisica che ci piace, ha attirato su di se diverse critiche dopo l'intervista al podcasta Passa ... leggo.it

Caso Vincenzo Schettini: la lettera dei 24 studenti in difesa del prof de La Fisica che ci piaceLe accuse di un ex studente hanno spinto i rappresentanti dell'ISS Luigi Dell'Erba a scrivere una lettera in difesa del professore: ecco le loro parole. skuola.net

La giornalista #GraziaSambruna dopo aver ascoltato un ex studente di #VincenzoSchettini, che non ne ha parlato bene, ha dichiarato di essere stata minacciata "Non mi fermo su Vincenzo Schettini anche perché ieri sono stata sequestrata al telefono 3 ore (tu - facebook.com facebook

