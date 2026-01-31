Casadilego video intervista Silenzio tutto di me | Dopo X Factor è stato un disastro mi ha salvata la recitazione

Casadilego racconta il suo percorso dopo X Factor. La cantante dice che l’esperienza nel talent è stata un disastro, ma ha trovato una via di salvezza nella recitazione. Ora si concentra sul suo primo album, “Silenzio (tutto di me)”, e si prepara a mostrare chi è davvero.

La nostra video intervista a Casadilego, in occasione dell’uscita del suo primo album ufficiale Silenzio (tutto di me). Vi presentiamo la nostra video intervista a Casadilego, in occasione dell’uscita del suo primo album ufficiale Silenzio (tutto di me). Dal rumore di tutto ciò che è rimasto sospeso, in un mondo che richiede velocità, silenzio scelto, dopo la vittoria a X Factor, per sottrarsi alle logiche dell’urgenza e cercare una dimensione autentica, rispettosa dei propri ritmi e della propria sensibilità. L’album mescola folk americano, britannico e irlandese con elettronica analogica, dando forma a un pop alternativo, intimo e personale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Casadilego, vincitrice di X Factor a soli 17 anni, riflette sulla propria scelta di mantenere il silenzio riguardo alla qualità della musica prodotta durante il talent.

