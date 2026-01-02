Giovanni De Carolis | Il pugilato mi ha dato più di quanto mi ha tolto Senza testa non si diventa campioni

Giovanni De Carolis, ex campione mondiale WBA dei pesi supermedi, è stato l’ultimo italiano a conquistare una cintura iridata nella boxe internazionale. La sua carriera è stata caratterizzata da dedizione e sacrifici, dimostrando come passione e determinazione possano portare a risultati di rilievo. La sua esperienza sottolinea l’importanza di testa e perseveranza nel percorso verso il successo sportivo.

Giovanni De Carolis è stato Campione del Mondo WBA dei pesi supermedi nel 2016 ed è stato l’ultimo italiano a conquistare la corona iridata per una delle quattro sigle di riferimento della boxe internazionale. Il 41enne romano ha appeso i guantoni al chiodo il 9 marzo 2024, quando perse contro Kevin Lele Sadjo nel match valido per il titolo europeo, e da gennaio ricopre il ruolo di Direttore Tecnico della Nazionale Italiana. Giovanni De Carolis sarà uno dei protagonisti di Fighters, docuserie di Amazon Prime Video, e ne ha parlato a OA Focus, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “ Lavoro da tanto tempo in palestra e ho a che fare con i ragazzi, fanno tante domande, come io le facevo da giovane. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it

Pugilato: A Giovanni De Carolis il premio Mario D'Agata - Nella cornice del Teatro Comunale Mario Spina si è svolto il 'Gran Galà dello Sport della Città di Castiglion Fiorentino', organizzato dal Comune insieme al partner Fondazione Fair Play Menarini, con ... ansa.it

Pugilato: Mondiali Elite; De Carolis convoca 13 azzurri - La scelta è fatta: in vista dei Mondiali di pugilato Elite, ovvero quello olimpico, il dt azzurro Giovanni De Carolis e il suo staff hanno deciso di convocare 13 azzurri, 8 uomini e 5 donne che dal 4 ... ansa.it

Boxe, De Carolis è il nuovo direttore tecnico degli azzurri - All’ex super medio di Fonte Meravigliosa, l’ultimo campione del mondo di una delle principali sigle ... romatoday.it

OA Sport. . In questo FOCUS entriamo nella storia profonda e umana di Giovanni De Carolis, raccontata anche nella serie Fighters su Amazon Prime Video. Dall’infanzia nel calcio alla scoperta della boxe, dalle sconfitte che fanno vergognare alle vittorie che - facebook.com facebook