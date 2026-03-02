Villa Latina escursione The Gustav Line – Le Retrovie

Domenica 8 marzo 2026, il territorio di Villa Latina ospiterà l'escursione intitolata

Domenica 8 marzo 2026, il territorio di Villa Latina ospiterà un importante appuntamento dedicato alla valorizzazione del patrimonio escursionistico e storico locale: “The Gustav Line – Le Retrovie“. Si tratta di una giornata formativafocalizzata sulla progettazione, mappatura e segnaletica dei. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Scopri le retrovie del Monte Hermada: storia e natura in un tourUn tour esclusivo sulle retrovie del Monte Hermada, tra memoria storica e paesaggio carsico, è in programma per l'8 marzo a Slivia.

Leggi anche: Le ritorsioni asimmetriche e la guerra segreta tra Mosca e Kiev nelle retrovie: le tattiche degli apparati speciali ucraini