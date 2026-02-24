Scopri le retrovie del Monte Hermada | storia e natura in un tour

Il tour sulle retrovie del Monte Hermada si svolge per ricordare un episodio storico legato alla zona, causato dalla presenza di trincee e resti di battaglie della Prima Guerra Mondiale. I partecipanti esploreranno i percorsi tra grotte e paesaggi carsici, scoprendo dettagli che raramente vengono mostrati ai visitatori. Questa escursione offre un’occasione unica per conoscere meglio la storia locale e il paesaggio naturale. La partenza è prevista alle prime ore del mattino.

Un tour esclusivo sulle retrovie del Monte Hermada, tra memoria storica e paesaggio carsico, è in programma per l'8 marzo a Slivia. L'evento, organizzato dalla Fattoria didattica e sociale Alen Carli, invita a esplorare i segni della Grande Guerra in un territorio poco conosciuto, con un particolare sulla memoria femminile. Il percorso, lungo 4,5 km con un dislivello di 200 metri, è stato studiato per essere accessibile a diversi pubblici, con tariffe agevolate per i più giovani. L'iniziativa si svolgerà presso il parcheggio della Fattoria didattica e sociale Alen Carli a Slivia, località Duino-Aurisina, con ritrovo alle 14:15.