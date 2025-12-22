Le ritorsioni asimmetriche e la guerra segreta tra Mosca e Kiev nelle retrovie | le tattiche degli apparati speciali ucraini

Le ritorsioni asimmetriche e la guerra segreta tra Mosca e Kiev si svolgono anche nelle retrovie, attraverso tattiche impiegate dagli apparati speciali di entrambe le parti. Recentemente, Fanil Sarvarov è stato ucciso con un ordigno nascosto nell’auto a Mosca, in un contesto di delicate trattative per la pace. Questo episodio evidenzia come le operazioni clandestine possano influenzare gli sviluppi diplomatici e militari nel conflitto in corso.

Fanil Sarvarov è stato assassinato da un ordigno nascosto nella sua vettura a Mosca in un momento delicato della fase negoziale per la pace.

