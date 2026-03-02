VIDEO In fiamme un supermercato a Tolmezzo

Questa sera intorno alle 19:45 un incendio si è sviluppato nel supermercato Prix di via della Cooperativa a Tolmezzo. Le fiamme hanno coinvolto i locali del centro commerciale e sono state notate da alcuni passanti prima che arrivassero i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un incendio è divampato intorno alle 19 e 45 di questa sera nei locali del centro commerciale Prix in via della Cooperativa, a Tolmezzo. Una densa colonna di fumo nero, visibile da gran parte della cittadina carnica, ha fatto scattare immediatamente l'allarme. Secondo le prime ricostruzioni il rogo sarebbe stato innescato da un cortocircuito. Fortunatamente non si registrano feriti: il personale di servizio, accortosi tempestivamente del pericolo mentre il punto vendita si avviava alla chiusura, è riuscito a evacuare la struttura senza conseguenze. Sul posto, in forze, i vigili del fuoco.