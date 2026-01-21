Fiamme boati e paura nel parcheggio del supermercato | auto devastata

Martedì 20 gennaio a Manerbio, il parcheggio di un supermercato è stato teatro di un incendio che ha causato danni a diverse auto. Fiamme alte e boati hanno generato apprensione tra i presenti, mentre una colonna di fumo si è sollevata visibile da lontano. L’evento ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale.

