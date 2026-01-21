Fiamme boati e paura nel parcheggio del supermercato | auto devastata
Martedì 20 gennaio a Manerbio, il parcheggio di un supermercato è stato teatro di un incendio che ha causato danni a diverse auto. Fiamme alte e boati hanno generato apprensione tra i presenti, mentre una colonna di fumo si è sollevata visibile da lontano. L’evento ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale.
Fiamme alte, boati improvvisi e una densa colonna di fumo visibile a distanza. È stata una serata di paura quella vissuta martedì 20 gennaio a Manerbio. Intorno alle 20, un'auto ha improvvisamente preso fuoco nel parcheggio del supermercato Lidl di via Cremona, attirando l'attenzione e la.
