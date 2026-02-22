Trovata una testa decapitata con un messaggio misterioso | 1 x 1 è la seconda in una settimana

Una testa decapitata, con un messaggio scritto “1 x 1”, è stata trovata in un freezer, segnalando un nuovo episodio di violenza legata ai cartelli della droga in Messico. La scoperta, avvenuta in un’area rurale, segue un altro episodio simile avvenuto una settimana fa. Le autorità temono che questi atti siano parte di una campagna intimidatoria tra gruppi rivali. La scena inquietante ha attirato l’attenzione della comunità locale e delle forze dell’ordine.

